“Vengo con una diferente forma de ver el futbol, a divertirme. Es mi primera vez, me encuentro a muchos excompañeros y eso lo hace más competitivo. Te vienes a divertir, pero obviamente con la intención de ganar. Lo que queremos es seguir jugando, disfrutar de esto, hay una parte económica, pero es seguir disfrutando de lo que nos gusta, el futbol”, señaló Toledo quien ganó titulos con Pumas, Atlante y Tigres.

Los futbolistas aún no se declaran retirados del balompié profesional, pero todos llevan poco más de un año sin encontrar equipo en la Liga MX y el retiro pasa por sus mentes.

“Obviamente económicamente a uno sí le pagan, pero yo la verdad vine por el gusto de jugar, de volver a sentir, como si fuera el barrio. Sé que tarde o temprano me va a llegar la edad donde no pueda correr tan rápido y pues vas a tener que colgar los botines”, declaró 'Gringo' Torres que levantó trofeos con Pachuca y Tigres.

“Me encuentro una grata sorpresas, con buenos equipos y ver jugadores en el que al final de cuentas te preguntas el por qué a lo mejor no se te da una oportunidad. Si el siguiente torneo no se da, hay que ser conscientes de decir adiós a esto. Siempre uno que entra a la cancha, a pesar que sepamos que no es profesional, uno trata de hacer su trabajo, te enganchas, te emocionas y vuelves a jugar y divertirte de una manera diferente”.