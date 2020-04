Exclusiva: Miguel Layún prefirió Monterrey que la Lazio

"Se tambaleó (la negociación con Monterrey), porque estando a días de firmar el contrato, me habló un compañero del Villareal y me dijo que (Filippo) Inzaghi había preguntado por mí, porque quería jugar con línea de cinco y sabía que podía jugar como carrilero, pero que tenía ciertas dudas, que platicó con él y pasado un par de días, le hablaron a mi representante para decirle que me querían en la Lazio", relató y recordó que su esposa le había pedido volver a México y tener estabilidad deportiva, pues el extrañar a su familia era algo que ya comenzaba a pesar.

"Inzaghi era directivo, dijo que me quería y que querían ver la posibilidad. Mi representante me dijo que yo tomara la decisión. Hablé con Ana (su esposa) y casi pega el grito en el cielo... prefirió Monterrey (risas). Pero yo entré en ese conflicto en mi cabeza, porque era bonito la posibilidad de volver al futbol italiano, pero también entiendo lo demás, pero era a préstamo, no era a compra; fue una de las cosas que terminaron por no hacerme decidir el irme a la Lazio. Ella me dijo que no quería irse por seis meses, sino por un buen tiempo", reveló.