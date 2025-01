El astro colombiano no cobró la pena máxima cuando las expectativas estaban puestas en su persona, pues se esperaba junto a su debut, su primer gol en el futbol mexicano de Primera División.

Sin embargo, fue Adonis Frías quien puso el 1-1 en un partido que a la postre León ganó para sumar sus primeros puntos en lo que fue su primer partido del torneo, pues la Fecha 1 no la jugó tras aplazarse el encuentro ante Pachuca.

¿POR QUÉ JAMES RODRÍGUEZ NO COBRÓ EL PENAL EN SU DEBUT CON LEÓN?

El seleccionado colombiano habló al final del partido y reveló el motivo por el cual decidió no cobrar la pena máxima que pudo significar su primer gol en la Liga MX.

“Bien, contento, a disfrutar con esta victoria. Todavía falta mucho y hay que seguir por este camino. No (cobró el penal), ya me había dicho que él (Frías) quería tirar y bueno, a mí me falta mucho todavía… lo más importante es que el equipo sacó la victoria.