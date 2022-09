Erik Lira considera que Diego Aguirre "tiene una idea antigua del futbol"

"El Profe Diego Aguirre y su cuerpo técnico es gente de futbol, gente que lleva mucho tiempo en el futbol, el cual tienen su forma o idea, por decirlo un poco antigua, ya no es así el futbol, es de otra manera, igual y ellos no conocían el futbol mexicano, aquí es muy competitivo; el profe Diego no conocía el futbol mexicano, le costó la adaptación, le costó la adaptación al país que igual es difícil”, señaló para W Deportes.