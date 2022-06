Diego Aguirre: "Bienvenida sea esa linda presión" en Cruz Azul

"He vivido eso en estos últimos años con equipos importantes, he convivido con mucha presión, de alguna forma estoy acostumbrado, me siento bien con esa exigencia, bienvenida sea esa linda presión, es parte de lo que significa estar en un gran club", contestó Aguirre al cuestionamiento de las dudas que puede generar entrenar a un grande de la Liga MX.