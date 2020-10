Enrique Meza quiere que sus equipos jueguen como el Barcelona

"Me tocó la fortuna de trabajar con Don Nacho Trelles, decía cosas muy sanas, era un sabio, un gran hombre y decía: «La justicia no es para el jugador ni para mi que soy el técnico, sino para el club que es el que paga»", recordó y señaló que una de las cosas que más claras tiene ahora en su faceta com entrenador es que "no me pagan por hacer amigos, me pagan por hacer que un equipo juegue bien y gane".

"En ese entonces encontré con unos campeones, el equipo era campeón. Cuando empecé a hablar con ellos les dije: «No se me vayan a molestar, ustedes son campeones, pero no juegan bien y que me disculpe su entrenador, pero no jugaban bien» y sin embargo habían salido campeones. Me pusieron una cara todos, varios días después de esto estaban jetones todos. No los quise ofender, pero pensaba que no jugaban tan bien. Les dije «pónganse en mis manos traten de hacer como yo les digo»".