Enrique Meza aseguró que en el Veracruz “no cobré ni un peso”

Enrique Meza confesó en Línea de 4 que no se arrepiente de haber dirigido al Veracruz, Fidel Kuri, lo trató siempre muy bien y no cobró un sueldo mientras estuvo al frente del equipo.

“No cobré ni un peso, me gustó muchísimo la idea (de dirigir al Veracruz ), no había para cobrar pero acepté con la idea de hacer un trabajo muy bueno, pero se juntaron muchas cosas allá.

“Hay mucha gente hablando (mal) del señor Kuri (dueño del Club Veracruz), que conmigo se portó muy bien, a veces la prensa no trató bien al señor Kuri”.

‘Ojitos’ Meza admitió que los equipos que ha tomado no los agarró en las mejores circunstancias, pero logró buenos resultados, Veracruz fue la excepción.

“Daba mucho sentido que el trabajo colectivo fuera parte fundamental de mi trabajo. Los resultados fueron malos, pero no cambio por nada haber dirigido al Veracruz. Fui, trabajé, puse lo mejor de mí, los resultados fueron otros pero no me arrepiento de haberlo hecho”.