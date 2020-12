Enrique Bonilla: 'Raúl Jiménez, el jugador prototipo para la Liga MX'

"En un mundo globalizado, la oportunidad te la tienes que ganar. El caso de Raúl Jiménez, él se ganó su puesto en el América, tenía dos extranjeros arriba de él, se ganó su lugar, Selección Mexicana y está triunfando en Europa. Aquí en esta empresa no hay limitante en construcción, creo que cerrar las puertas a la competencia nos hace caer en zonas de confort que no nos lleva a ningún lado".

Incluso, Mike Arriola, nuevo presidente de la Liga MX , consideró que no solo el aspecto educativo se debe fortalecer con los jugadores aztecas, si no también el formativo de manera integral.

"La formación no suena mucho, pero es central si queremos tener un futbol que vaya a pagarse solo a nivel del mundo, como entrada a otros países, que un futbolista se pueda preparar académicamente pesa más que los temas mediáticos. Si me dices que vamos a debutar a más futbolistas que estén listos, el fichaje puede llegar de otro lugar y significa que la propuesta es más sólida, no se va a meter en problemas mediáticos (...) Hay modelos que podemos aplicar sin inventar el hilo negro y condicionar algunas cosas a que se haga esto en serio".

"La pandemia nos enseñó que mientras no esté resuelto el tema epidemiológico, el tema económico pasa a segundo plano. No podemos normalizar el tema económico, hay que someterse a la ciencia antes de tomar una decisión en términos comerciales. En este momento, no abrir (estadios), la curva que empezó en febrero, nos parecemos más a marzo-abril en casos de lo que fue en verano, confiaría datos epidemiológicos para no poner en riesgo al aficionado".