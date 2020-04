En Tigres no se han ajustado los sueldos, pero estarían dispuestos

“Sí (estaría dispuesto), si es una manera de ayudar a quien lo necesite en estos momentos que están sin trabajo, no habrá ningún problema, no hay que ser egoístas en estos momentos, hay familias que necesitan y nosotros somos afortunados de tener empleo, de jugar al futbol y tener muchas posibilidades de estar bien, estar tranquilos. En lo personal sí estaría dispuesto, el tema acá (en Tigres) no se ha hablado, no se ha tocado”, dijo el colombiano en conferencia de prensa a través de una videollamada.