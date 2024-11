“Estamos muy contentos con el resultado, pero es totalmente engañoso. Hemos pasado del 1-1 claro de Tigres a un 2-0. Ganamos merecidamente, pero hemos pasado minutos complicados en el campo ante los regiomontanos”, destacó el director técnico. Además, habló de la pausa que tuvieron los equipos por la Fecha FIFA y el Play-in, “Se ha hablado mucho de esta pausa tuvimos 19 días sin futbol, me pasó en New York City esperando 24 días, es muy complicado y lo vi con los dos juegos de ayer y entiendo perfectamente me pongo en su cabeza con lo que pasó”.