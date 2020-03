En Atlas repasan su accionar para no caer en otra mala racha

José Javier Abella , lateral del Atlas , confesó en conferencia virtual que su técnico Rafa Puente aprovecha la cuarentena para enviarles videos a los jugadores de su accionar en el Clausura 2020 y así no cometer los mismos errores que los llevaron a hilar cinco derrotas consecutivas en la Liga MX .

”Nos están mandando constantemente videos de los partidos que hemos hecho, lo que tenemos que seguir haciendo y que mejorando, analizamos junto con Rafa que nos manda videos con recorridos que le gustaría ver con nosotros ahora que no podemos estar en cancha los videos nos pueden servir mucho para lo que viene en el torneo”, reveló.

Sobre cómo la está pasando en la cuarentena, Abella fue claro: “me estresa, normalmente entrenamos por las mañanas y en las tardes libres me gusta salir ir al cine y ahora que no lo podemos hacer es complicado, ahora trato de leer más estoy leyendo el libro de Francesco Totti, veo series, películas y trato de hacer juegos de mesa, rompecabezas y trato de pasar el tiempo”.

Por último fue autocrítico y aseguró que no ha llenado las expectativas con las que llegó como refuerzo del Atlas para el Clausura 2020.

“Creo que no hemos estado a la altura, en lo personal creo que no he estado a la altura, nos visualizábamos con más victorias a esta altura del torneo pero nos queda todavía por delante, confío plenamente en mis compañeros los veo día a día se que tenemos mucha calidad para poder revertir esta situación”, expresó.