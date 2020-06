“Creo que sí es una buena medida, si yo estuviera en Argentina y se redujera ese cupo amplio, no me gustaría, pero hoy como extranjero me parece bien ya que sería para el bien de todos los jugadores mexicanos, tendrían más oportunidades”.

“Nunca tuve un acercamiento con alguien de Selección Mexicana, me lo preguntaron y me tomó de sorpresa, uno sueña con jugar por su país, pero hoy viviendo tantos años en México, sería lindo pero no me he puesto a pensarlo, hay muy buenos jugadores en la Selección”.