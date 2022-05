Emanuel Aguilera acepta buen momento de Alexis Vega, pero Atlas "puede contrarrestar"

"Sabemos del momento de Alexis, no solo este torneo sino de varios atrás y en su selección, Chivas no pasa sólo por un jugador si no por otros, tiene jugadores muy buenos, importantes, claves, pero nosotros tenemos lo nuestro y podemos contrarrestar ahí, sabemos sus cualidades, sus defectos, no solo de él sino del equipo", dijo en conferencia de prensa.