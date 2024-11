El mandamás de la portería del América lo saludó de mano y le dio un caluroso abrazo, además de dedicarle algunas palabras al oído que los microfónos no pudieron captar, pero ante las que el portero de Xolos respondió con un "yo más cabrón, ándale perro, ahorita te veo".

Malagón, humilde tras el pase a Cuartos

"Gran sinergia en el pasado con Óscar (Jiménez), ahora con (Rodolfo) Cotta, gracias a mis entrenadores de porteros porque hacen que al final del día no exista mala vibra y se refleja, es lindo.

"Hoy toca aparecer ahí, pero yo no metí los goles, si no hubiéramos empatado imagínate que habría pasado. Agradecido con dios, porque es un momento bonito en mi vida. Tal vez al principio parecía que no veíamos la luz al final del túnel, pero con el trabajo de todos ahí está", sentenció.