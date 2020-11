El Bronco descarta regreso de afición a estadios de Monterrey "por irresponsables"

El Gobernador de Nuevo León , Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco, descartó que la afición de Tigres y Rayados pueda volver a los estadios Universitario y BBVA ahora que aranque la fase final del Guard1anes 2020 , para que se le quite lo irresponsable a la sociedad.

El Bronco dijo que mientras no bajen los contagios por COVID-19 en la entidad, la afición no podrá volver a los estadios de Tigres y Rayados .

"Cero, si no bajan los contagios (por COVID-19), para que se les quite lo irresponsable a la sociedad. No habrá, pero si son responsables y bajan, puede ser", aseguró el mandatario de Nuevo León, después de un evento en el Estadio Universitario, en el que se realizó la donación de un millón de cubrebocas por parte de los Tigres.