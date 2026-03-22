Liga MX Efraín Juárez tras la polémica mano en el Pumas vs. América: "Nunca hablo de los árbitros" El técnico de Pumas aseguró que él siempre reconoce cuando pierde luego de las declaraciones de André Jardine.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Efraín Juárez reconoce que festejo ante Cruz Azul no fue el correcto

Efraín Juárez le lanzó una pedrada a André Jardine luego de que el estratega americanista señalara que el arbitraje no le marcó un penal a favor del América que pudo haber significado el empate con Pumas.

En conferencia de prensa el estratega de los Pumas mencionó que él no habla de arbitraje ya que siempre reconoce cuando su equipo no juega bien.

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“ Nunca hablo de los árbitros, ni cuando ganó ni cuando pierdo. Tengo la valentía de reconocer cuando el equipo no jugó bien no puedo echarles la culpa a los árbitros y siempre lo he hecho”

“No es fácil su trabajo, es el trabajo más complicado que hay dentro de la cancha”, indicó Efraín Juárez.

Dicha jugada se presentó en los último segundos del partido cuando América estaba buscando el empate en donde el balón pega en el brazo de Tony Leone que el árbitro y el VAR no sancionaron con penal .

“ERA EL MOMENTO DE VER DE QUE ESTAMOS HECHOS”: JUÁREZ

Efraín Juárez señaló que hoy fueron justos ganadores por lo que propusieron en la cancha ante un equipo de jerarquía como lo es el América.

“Hoy si me gustó el equipo en el tema de la pelota, creo que la agresividad de poner tres delanteros, que no es fácil, n o hay equipos que te jueguen con tres delanteros de inicio porque era el momento de ver de qué estamos hechos y hoy somos justos vencedores de este partido contra un equipo de jerarquía que está bien dirigido”