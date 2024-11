Eduardo Berizzo discute con los jugadores que buscan ser directores técnicos

“Cuando me retiré de futbolista, recibí la invitación de Marcelo ( Bielsa) de acompañarlo en Chile y no lo dudé, fundamentalmente no lo dudé por quién iba a ser mi entrenador. Viví una experiencia de un nivel superlativo, ser ayudante de Marcelo, fue quien me descubrió muchas cosas que tenía preestablecidas y las entendía de una manera y las logré entender de otra”.