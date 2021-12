Diego Valdés ve en América su mayor reto y sabe la presión que existe

"En mi personalidad siempre me lo he llevado así, si he tenido mucha presión. Me tocó vivir un tema también en mi selección (chile) que siempre ha tenido la presión encima y creo que me la he sabido llevar y ahora creo que también en mi selección estoy muy bien, me siento muy contento y con la confianza que también te dan los compañeros uno puede vivir el futbol de otra manera".