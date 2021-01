Diego Cocca: 'Parece que el banco del Atlas es la silla eléctrica'

Dos derrotas de inicio en el Guardianes 2021 no le quitan el sueño a Diego Cocca , quien sabe que estar en el banquillo del Atlas lo pone en el ojo del huracán , no obstante, confía en que su manera de trabajo y el convencimiento de los jugadores darán resultado, de lo contrario, está consciente de que tendrá que dar un paso al costado.

“Yo voy a transmitir todo lo que tengo adentro, me considero el jugador con más experiencia dentro del plantel, mi experiencia me dirá si supe llegarle a los jugadores y veo que ellos quieren resolver la situación y yo trataré de acompañarlos y ayudarlos si creo que puedo ayudar seguiré sino me tendré que ir.

“No me preocupa, pareciera que esto es la silla eléctrica o que nos van a cortar la cabeza, esto es de ida y vuelta, esto para mi es de sentir y transmitir y si me toca estar daré lo máximo sino pues tendré que hacer otras cosas, te repito no pienso en lo malo, solo pienso en hoy. Hoy soy el técnico del Atlas, estoy feliz, me siento orgulloso, y estoy convencido de que el sábado el equipo va a jugar muy bien y seguiremos creciendo a partir de ahí para lograr más cosas”, dijo en charla con TUDN.