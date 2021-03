Diego Cocca cree que afición de Atlas puede ilusionarse en el torneo

"En esto del futbol y los resultados yo no puedo garantizar nada. Lo que sí puedo garantizar es el compromiso del equipo dentro de la cancha, de eso no hay dudas. Cuando el mensaje de adentro para afuera es claro y la gente lo veo y lo siente, seguramente se va a ilusionar, queremos ser protagonistas y sostenernos, no es fácil, pero lo estamos logrando, no podemos aflojar para que esto lo pueda disfrutar la afición (cuando regresen al estadio)", sentenció en rueda de prensa.