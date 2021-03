"No nos servía ni el empate, el equipo salió con esa presión, pero estoy contento con los jugadores porque se lo merecen. Ganamos un partido de una muy buena manera, el equipo fue superior a pesar de la presión. Para seguir creciendo no nos conformamos, estábamos realmente mal, pero hoy estamos saliendo, se están dando los resultados", apuntó el estratega de los tapatíos, Diego Cocca .

"Ya van varios partidos que venimos, para mi forma de ver el futbol, superando a los rivales, sólo nos faltaba hacernos presentes en el marcador. Tenemos que generar más situaciones de gol; ojalá que no sea la mejor versión de Atlas, porque este equipo tiene mucho por recorrer, pero este es el camino", agregó.

"Desde el primer momento siempre dije que no miramos la tabla porcentual, nuestro objetivo es encontrar un lugar en la liguilla. Hay días que no se da nada, fuimos superados ampliamente, hay un montón de circunstancias que nos llevaron a esta presentación, pero sabemos del potencial de nuestro grupo; San Luis ha pasado de ser ultimo el torneo pasado a ser uno de los que tiene más goles y estar en mitad de tabla, con tres o cuatro refuerzo, es positivo pero no nos podemos quedar con eso, tenemos que mejorar", apuntó.