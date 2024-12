Durante su gestión, algunos puntos o dudas no quedaron resueltas dentro de la Liga MX, donde si bien Mikel Arriola fungía como presidente , la autoridad de Juan Carlos Rodríguez abarcaba todas las esferas del futbol mexicano; incluso, Arriola acabó como interino en el cargo dejado por Juan Carlos.

En cuanto a la Liga MX , separado de las decisiones alrededor de la Selección Mexicana y lo procesos no concluidos como el de Diego Cocca y Jaime Lozano, hay puntos que aún quedan en el limbo o que se definieron, pero que no fueron bien tomadas por gente de futbol.

DURANTE LA GESTIÓN DE JUAN CARLOS RODRÍGUEZ EL ASCENSO Y DESCENSO NO VOLVIÓ A LA LIGA MX

“Necesitamos entender lo que está pasando, tenemos un reto de multipropiedad que si no se resuelve es muy difícil que vengan inversionistas. La pregunta es mucho más amplia, es ver si conviene o no que haya ascenso, hoy no sé la respuesta, necesitamos la traer expertos que nos ayuden a definirlos.