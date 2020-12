De vender tacos a ser campeones con León: la garra esmeralda

"Dormíamos abajo de las gradas del estadio, donde era la sala de prensa para el Mundial del 86. Ahí lo medio acomodaron, pero no llegaron a hacer nada; era simplemente el hueco. En un colchón dormíamos dos o tres; era la 'baticueva' famosa. Era una entrada de la puerta 5, no había luz, WC, regaderas, teníamos que caminar hasta el otro lado para entrar al vestidor del estadio", contó Carlos Turrubiates, exfutbolista de la Fiera.

Tita era un jugador muy peculiar tanto dentro como fuera de la cancha. Sus anotaciones no solo marcaron época, si no también sus acciones. Una de ellas, cuando dejó el campo antes de ver la expulsión.

"Íbamos perdiendo contra Veracruz, damos la voltereta y en el último momento me da el pase Marco Fabián, meto el gol, me saco la playera y cuando veo que voy llegando cerca del vestidor... agarro la playera... no sé si fue Bonifacio Núñez que viene para expulsarme. Entonces agarro la playera, la aviento al público y me meto al vestidor. La gente pensaba que iba a regresar y no, cuál... me iba a expulsar", recordó.