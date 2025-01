¿Anselmi aplicó un “Jardine”? Faitelson encendió a todos en TGD

David Faitelson dejó clara su opinión, no defendió al técnico, pero si señaló que no está haciendo nada malo ya que tenía la cláusula, por otra parte, comparó está acción con lo que hizo en su momento André Jardine con Atlético de San Luis para llegar al América.

“El problema es que le pones una cláusula, si tú permites una cláusula en un contrato, Martín Anselmi está en todo su derecho de ejercer esa cláusula, yo estoy de acuerdo que las formas no parecen las correctas, porque la manera, pero a mí me parece que Anselmi no ha violado.