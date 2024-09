Faitelson habla de fiasco: "Chicharito ha vendido más camisetas que goles"

Las lesiones que persiguen a Javier 'Chicharito' Hernández causan polémica a diestra y siniestra, por lo que David Faitelson calificó como fiasco el fichaje del delantero mexicano.

"Lo que buscó Chivas para solucionar este problema no le ha funcionado, lo de Chicharito, con todo respeto, ha sido un fiasco, una frustración absoluta, cuando no está lesionado y ocurre ese milagro que aparece en la cancha, su nivel no es suficiente. Nadie engañó a Chivas, muchos advertíamos el riesgo de contratar a un futbolista, legendario, con grave lesión de rodilla".

Los rumores de no jugar de visitante y solo de local para Chicharito, alimentan las redes sociales, pero lo único que ha sido es un éxito en marketing y no en el terreno de juego.

"Chicharito ha vendido más camisetas que goles, ha vendido más expectativas que realidades, Chicharito no ha sido la solución. Ponerse al nivel de América, de los ricos y poderosos de Monterrey, incluso que Cruz Azul y Toluca le cuesta más trabajo. Nadie está solapando al Guadalajara, pero no podemos tapar el sol con un dedo no tiene futbolistas de donde alimentarse. No hay de otra, seguir intentándolo, seguir jugando bien al futbol, pero lejos del protagonismo que le corresponde".

Para David Faitelson, Chivas juega bien pero no sabe ganar, por tanto eso le impide estar a la par de la grandeza que se le denomina y menos para competir con otros clubes.

"Jugar bien al futbol, a veces no alcanza. A Chivas no le alcanza para ganar partidos y no le alcanza, por ende, para el protagonismo que su historia reclama como club. Si la grandeza de Chivas depende de eso, no hay más remedio que admitir que no está para esa grandeza. Ganar títulos se ha convertido en una misión casi imposible para el Guadalajara".

