"Ellos compraron los boletos y no como un grupo de animación, venían familias y en los grupos de animación es necesario ser mayor de edad, entraron como cualquier aficionado, no tenemos la potestad de prohibir el acceso, cumplimos con el protocolo de seguridad, en el estadio estuvieron seguros y se les brindaron todas las facilidades".

'TATO' NORIEGA: "UN VIAJE FAMILIAR NO DEBE SER IMPEDIMENTO PARA IR AL ESTADIO"

"No realmente, en múltiples oportunidades nos ha tocado vivir que grupos que pretenden viajar de manera abultada no han podido ingresar al estadio a pesar de que hemos tratado de ayudarlos por tratarse de una familia que ya hizo un gasto, incluso en casos más grandes este tipo de grupos no pueden ingresar a la ciudad sede", externó en Línea de 4 de TUDN .

"No soy nadie para establecer criterios, debe ser un consenso profundo de los que estamos en esta industria, si quieres mi opinión, es que un viaje familiar para visitar una ciudad y aprovechar que tu equipo juegue ahí no debe ser impedimento para que vayas al estadio. Me parece pertinente detener a los grupos de animación, pero estos grupos reducidos no deberían de ser impedidos".