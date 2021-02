Elizalde no descartó apelar a la conciencia del jugador argentino y agregó: "Eso siempre está sobre la mesa, al final del día somos seres humanos y nos equivocamos y por supuesto es va a ser una posibilidad y una gran primera solución a este profundo problema en el racismo".

"La prueba reina es presentar un video y un audio que nos acreditara todo lo que se dice, y es lo que estamos trabajando y estamos haciendo esta labor y destacando la honorabilidad a nuestro jugador y la seriedad de la acusación que se hace, no nos prestaríamos a un juego de esta naturaleza si no estuviéramos seguros de lo que sucedió y al ver estas manifestaciones y la reacción de Félix no nos queda más que seguir indagando, continuando con la investigación y allegarnos de los mejores medios de prueba que nos permitan acreditar este dicho", apuntó.