"Después de que quedamos campeones con Daniel, él estaba muy insistente en que trajéramos a Cuauhtémoc Blanco. Primero le dijimos que no, entonces él quería a 'Matute' Morales. Nosotros le dijimos que no porque traíamos información que traía una lesión en la rodilla y no era adecuado traerlo. Entonces él dijo «pues entonces yo no regreso» y entonces le dije: «pues entonces ven a firmar tu retiro»", dijo en charla con Telediario Monterrey.