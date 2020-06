Daniel Guzmán contó cómo 'Chucho' Benítez le rompió una costilla

"Yo tenía un grupo de líderes y jugadores bravos, un día llegué a un entrenamiento, hice las indicaciones después de un partido y ' Chucho' Benítez , que en paz descanse, dijo que no quería entrenar, yo pensé que era una broma porque él era un tipo bromista, y yo le dije 'vas a entrenar' y él 'que no', entonces le dije '¿cómo lo arreglamos tú y yo?' ¡Pues a golpes! Mañana traemos unos guantes, los jugadores nos hacen un ring y ahí nos damos unos dos rounds", relató.

"Al día siguiente llega Rafael Figueroa y me dice 'te está esperando Chucho en el vestidor, ya está el ring armado', le hablé al doctor y le dije 'tráeme 20 kilos de vaselina para embarrarme todo el cuerpo'; le tiré dos golpes del 'Canelo' que lo conecté bien pero 'mi negrito' me puso una tunda… que me rompió una costilla", aseguró.