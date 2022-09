Dani Alves responde a Moisés Muñoz: "Si algún día me voy, no será a otro club mexicano"

"En México yo solo juego en Pumas; es el compromiso que yo he asumido, yo no voy a cambiar a Pumas por otro lugar, sí yo me voy seguramente no será a otro equipo de aquí, eso te lo garantizo yo. En el futbol no puedes decir 'de esa agua no beberé', pero el futbol, yo sí puedo y yo te digo que no", apuntó.