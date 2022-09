Dani Alves le dijo “no” a la Serie A para fichar con Pumas

Sin embargo, el exjugador de clubes como el Sevilla, Barcelona, PSG y Juventus contó las razones por las que eligió emigrar al futbol mexicano: “Ahora vino otra vez. Ahí fue cuando entendí que el destino no te insiste tanto si no es para que te decidas. Entonces fue cuando planeé las cosas. Yo quería venir a un equipo de futbol que no sólo sea eso. Hay muchos que hacen dinero con esta plataforma y no están diciendo nada real a las personas.