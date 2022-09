Dani Alves cree que el nivel del jugador mexicano "es brutal", pero "se conforma"

"Me gustan mucho los buenos peloteros que tiene México, lo cierto es que no se lo creen mucho, se conforma, es mi sensación, perdón si me estoy equivocando, la gente es muy conformista, si escala para Europa por ahí es la vida, si está en un equipo bueno para ellos es la la vida, no, la vida es vivirla todos los días, pensando que uno puede ser mejor cada día, que uno puede ser mejor en todos los momentos, un poquito más y eso es al final lo que te va diferenciando de la mayoría", señaló Alves en conferencia de prensa.