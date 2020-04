Damm: “Le quedé a deber a Tigres, no estuve a la altura”

“En el aspecto deportivo de acuerdo al valor que tuve, que he sido de las transferencias más caras en la historia del club, sí siento que quedé a deber, que no estuve a la altura de lo que costé, a lo que fue mi contratación, pero tengo que ser muy consciente, autocrítico, saber que las lesiones y los bajones me afectaron mucho para no cumplir el objetivo que era ser un jugador que aportara mucho más a la institución”, le dijo Damm a Marc Crosas, analista de TUDN.