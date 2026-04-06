Liga MX Cuauhtémoc Blanco revela que en el futuro le gustaría dirigir al América y al Tri La leyenda del América habló sobre lo que necesita el equipo para salir de la crisis.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¿Dirigir al América? Cuauhtémoc Blanco se avienta ‘el tiro’

Cuauhtémoc Blanco ilusionó al americanismo al revelar que le gustaría ser director técnico tras su paso por la política y que le encantaría dirigir al América y después a la Selección Mexicana.

Sin embargo, el ex futbolista azulcrema señaló entre risas que estaría “pende…” si en estos momentos toma el mando de las Águilas.

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" Hay que ir poco a poco, ahorita no, pues no soy pendejo. Hay que traer buenos jugadores y ahí vemos… algún día (pienso) en dirigir al América y llegar a la Selección de México” mencionó Cuauhtémoc Blanco.

¿QUÉ DEBE HACER EL AMÉRICA PARA SALIR DE LA CRISIS?

Cuauhtémoc Blanco, leyenda del América, señaló que en el equipo de André Jardine hace falta una restructuración de jugadores y no tanto del técnico quien les dio tres títulos.

“T iene que haber una restructuración de jugadores, dejaría a Jardine porque ganó tres campeonatos o también darle vuelta a la hoja y traer otro entrenador”