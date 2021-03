“Algún día (volveré), me encantaría porque necesito que me mienten la madre cuando era futbolista y luego como entrenador. Quiero ser entrenador para ver mis encabronamientos”, dijo en entrevista con Alex de la Rosa y Aldo Farías para el podcast “La Pelota Al Que Sabe” .

“Ahí debes de ser profesional, el otro día me preguntaron si jugaría en Chivas, uno le duele que lo corran de un equipo, a mí me dolería que me corrieran del América y me fuera a jugar a Chivas. Lo veo un poco difícil, pero debes de ser profesional, al final es un trabajo, le vas a tener un gran cariño al América, pero si me dijeran que puedo dirigir a las Chivas, lo pensaría, no pasa nada.