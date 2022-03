Cuauhtémoc Blanco dice que le duele ver al América en los últimos lugares

"Aunque sea 15 minutos que me den chance, que me den un mes para prepararme un mes y me pongo las pilas a mis 49 años, creo que falta un poco más de caracter, no sé que pasa en el vestidor, cuando uno está en el vestidor te das cuentas de muchas cosas, a lo mejor hay grupos, en todos los equipos hay grupos, pero hay grupos por bien y otros por mal, entonces uno no sabe, siempre voy a ser americanista, les deseo buena suerte, porque luego si hablas mal te crucifican, pues es la realidad que estoy viendo, como exfutboista y ahora como aficionado del América, claro que me duele".