Cuauhtémoc le aconseja a Henry Martín que “celebre los goles como quiera”

“Cuando hice el de perrito, con los chavitos me moría de la risa porque lo hacían en las escuelitas… Cuando algunos medios y algunos perioditas decían “es una falta de respeto”. Pero me nació y lo hice, no lo tenía ni planeado, pero también fue por los insultos que me estaba diciendo aquel portero, que me mentaba la mamá y me decía de cosas” agregó.