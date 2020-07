Para la primera jornada de Guard1anes 2020 , cuatro jugadores y un director técnico no podrán ver acción debido a que arrastran sanción del Clausura 2020.

Antonio Mohamed es el estratega que no estará disponible en el debut de Monterrey en el torneo de la Liga MX. La Pandilla recibirá a Toluca el próximo sábado en la cancha del estadio BBVA.

Cabe recordar que Guard1anes 2020 comienza este viernes con solo un cotejo: Necaxa vs Tigres, pues el Atlético San Luis vs Bravos de Ciudad Juárez y el Mazatlán vs Puebla fueron reprogramados.