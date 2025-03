Wilder Medina realizó una escalofriante confesión que amenazó con acabar la carrera y la vida de su compatriota Camilo Vargas, actual portero de Atlas de la Liga MX y titular en la Selección de Colombia.

En palabras para el programa Se dice de mí de Caracol Televisión, Medina hizo su terrible confesión provacada por su alcoholismo y el mal momento que vivía como jugador tras haber perdido la final ante Atlético Nacional con Independiente Santa Fe.

"No lo llevaba muy bien (con Camilo Vargas), porque me imagino que es la personalidad de él. Llegaba y no saludaba, siempre saludaba a tres y cuatro y al resto entonces no”.

Medina comenta que todo se salió de control después de la final perdida y Camilo Vargas intentó calmar a sus compañeros.

"Perdimos la final y yo llegué llorando. Él dijo 'ya, tranquilos, perdimos la final, no pasa nada. A mí se me vino todo y me fui a darle puños.

"Yo dije, le meto un tiro a ese muchacho y le acabo el fútbol. Así me toque irme a la cárcel, yo lo pago”, confesó Medina, quien para entonces tenía problemas por su adicción al alcohol.

"Imagínese lo que hace el licor y las armas, yo ya tenía un pasado. Don César Pastrana me llama una tercera vez y me dice, 'm'ijo, ¿cómo está', le respondió que bien. Sabía que yo había llegado tarde al entrenamiento y que estaba tomado. Me dijo que descansara y que iba a presentar mi carta de renuncia”.

A sus 44 años y retirado desde hace tiempo del futbol, Wilder Medina ha logrado vencer sus vicios y reflexiona sobre lo que pudo haber cambiado su vida y la de Camilo Vargas: "habría dejado a la Selección Colombia sin uno de los mejores arqueros en estos momentos, es el titular“.