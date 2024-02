Tras el Cruz Azul vs. Tigres , Martín Anselmi habló en conferencia de prensa y señaló que más allá de haber logrado el triunfo dentro de la Jornada 7 del Clausura 2024 de la Liga MX , le dejó satisfecho que se plasmara en el campo de juego la idea con la que entrenaron a lo largo de la semana.

“Estaría diciendo lo mismo si no se hubiese dado el triunfo, porque nos costó encontrar el gol, pero lo importante es que el equipo juegue como entrenamos sin importar el rival, que hoy es un rival de los de más jerarquía de la liga”, indicó el estratega sudamericano tras el encuentro.

El partido acabó ‘calientito’, se suscitó una bronca de la cual salieron varios expulsados, admitió que si bien se ganó con un autogol de Diego Reyes , no le hubiera frustrado acabar con el empate, incluso con una derrota, siempre y cuando lleven a cabo su idea.

“Creo que no (frustrase si empataba) me va a frustrar cuando no seamos nosotros en el campo de juego, si somos nosotros y jugamos como hoy seguramente vamos a tener más victorias que empates. Es futbol, podíamos haber empatado o perdido tranquilamente, es un juego y hay una cuota de azar.