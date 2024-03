Fernando Gago , director técnico del Guadalajara , admitió que la derrota en el Estadio Azteca tras el Cruz Azul vs. Chivas fue un fuerte golpe y preocupa de cara al primero de tres Clásicos contra América en las próximas semanas entre Liga MX y Concacaf Champions Cup .

"Hay varios aspectos a corregir, cuando se gana y se pierda, mi mentalidad es ésta. Hoy el partido no fue bueno. Es fácil responder: sí, preocupa, perdimos 3-0, todo preocupa, pero en lo positivo y lo negativo, porque cuando ganamos, también hay que preocuparse para que el equipo no tenga esa confianza de más, también se hacen cosas mal, hoy no tuvimos un buen partido, mañana pensar en lo que viene.