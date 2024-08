Cruz Azul recibe al América este sábado en el estadio de la Ciudad de los Deportes y para su director deportivo, Iván Alonso , la historia no pesa en la institución cementera, esto con referencia al dominio del América sobre la Máquina, el más reciente la Final del Clausura 2024.

Iván Alonso señala que todos los partidos son importantes y se quieren ganar, no importa si es de preparación o de torneo regular como lo es el de este fin de semana dentro de la Jornada 6 del Apertura 2024 de la Liga MX.

!Para nosotros todos los partidos son importantes, ninguno tiene más importancia que otro. Para nosotros el partido más importante que tiene Cruz Azul es el que viene, sea amistoso o sea oficial, esa visión es la que nos va a catapultar y posicionar como un centro de referencia deportivo, no sólo de México, sino de la región y si seguimos pensando de esa manera, posicionarnos a nivel global.

"No nos pesa la historia ni mucho menos, y como exfutbolista cuando te pones la piel del jugador, es el partido donde te quieres poner los cortos y saltar (a la cancha) a mí ya no me da”, indicó el directivo de Cruz Azul en la semana del Clásico Joven.