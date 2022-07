Cruz Azul sí buscó al Cabecita: "Me dijeron 'olvídalo, va a la MLS con LAFC por el salario'"

“No (terminé mal), yo tomé esa decisión con él, hablada con el presidente y se había desgastado la relación, pero Cruz Azul le debe mucho y había decisiones que había que tomar. No estábamos peleados, ni ultimátum, solo no encontré un espacio propicio para trabajar, yo me dediqué a lo mío, no es lo ideal y por eso tratamos de no afectar al grupo y así fue hasta el final del torneo”, sentenció.