¡Cruz Azul recupera a jugadores para el reinicio del torneo!

De acuerdo con el reporte de Adrián Esparza, colaborador de TUDN, además del regreso de los jugadores antes mencionados, Adrián Aldrete continúa en recuperación pues no ha podido superar algunas molestias musculares que no le permiten regresar a los entrenamientos, no obstante, confían en que estos días servirán para que el lateral izquierdo continúe trabajando y tenga posibilidades de reaparecer.