De cara a la Final del Clausura 2024 de Cruz Azul vs. América , jugadores celestes dieron palabras para honrar la memoria de nuestro compañero fallecido.

LAS LÁGRIMAS DE ANDRÉS VACA EN HONOR A PACO VILLA

Quien no ocultó sus emociones por el pasado que tuvo con Paco Villa fue nuestro narrador Andrés Vaca , que con lágrimas en los ojos lo recordó.

"Quise ser narrador gracias a Paco Villa, fue mi primer ídolo de la televisión. Paco era de esas personas que te abrazaba, te daba consejos, no tenía envidia, era un mentor, le dije en vida todo lo que sentía. Se le extraña, no hay día que uno no piense él. Dedicarle esta Liguilla a Paco Villa".