Martín Anselmi advirtió a Atlas y Tigres , sus últimos dos rivales en la fase regular del Apertura 2024 , con que Cruz Azul no se guardará nada en busca de seguir mostrando un alto nivel y, por consiguiente, que sigan cayendo los récords.

“Tengo el orgullo de pertenecer a este grupo de jugadores, staff, cuerpo técnico que son inconformistas, que no se relajan, sabemos que ya tenemos asegurado ser superlíderes hasta el final, pero no tengo dudas de que queremos ir por más y así lo haremos”, mencionó Anselmi en rueda de prensa para seguir elogiando a su plantel.

“No existe la relajación. Ser ganador no es el que gana siempre, sino el que quiere ganar siempre, el que no se cansa de ganar y estos jugadores no se cansan”.