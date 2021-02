El técnico de Cruz Azu l , Juan Reynoso , señaló que no existieron opciones accesibles para contratar a los nuevos jugadores que esperaban cómo refuerzos y señaló que el trabajo tendrá que dar resultados.

“No solo para Cruz Azul sino para todos. Un mercado corto que no solo está el deseo de comprar sino de vender. No hubo opciones accesibles que le convinieran a ambas partes, de una u otra forma solo logramos que viniera Alexis. Si no iba a venir alguien mejor a lo que teníamos, era poco inteligente presionar para que viniera un refuerzo”,señaló Reynoso.