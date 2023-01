‘Chuy’ Corona: “Necesitamos apuntalarnos en algunas posiciones”

“ Muy agradecido por esa oportunidad que me brinda también el Potro, cambió todo de mi parte, saber que sí es una impotencia (no ser titular), obviamente como gente competitiva quieres estar dentro del terreno de juego, ayudar a los compañeros, pero hay decisiones que se respetan y te mantienen al margen que tienes que también tomar ese rol, ayudarlos desde otro lugar y que así lo sigue haciendo. Me ha servido también para valorar cuando toca también ser titular y disfrutar”, recalcó José de Jesús Corona a Alan Lara para TUDN.