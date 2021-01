El 'ojo del huracán' no termina por irse de Cruz Azul y ahora fue Jaime Ordiales , director deportivo de la Máquina celeste, quien respondió a los señalamientos que Hugo Sánchez destapó hace algunas horas.

"Hugo expresó todo lo que vivimos para llegar a un feliz término en la idea de generar unión del equipo con él como entrenador, se llevó un proceso, fue muy cordial, tuvimos muchos momentos, pero también en esos compases se pudo haber malinterpretado. Yo no le ofrecí el equipo ofreciéndole solo el 50 por ciento de lo que se había platicado", expresó Ordiales.

Este lunes, el histórico exjugador mexicano manifestó que no llegó a la dirección técnica de Cruz Azul debido a que la directiva le había hecho esa reducción salarial despué de haber aceptado el trato, situación que no permitió y en consecuencia se rompió el acuerdo.



Sin embargo, Ordiales manifestó que el verdadero motivo por el que no llegó Hugo Sánchez fue que no se pusieron de acuerdo en el pago de un Auxiliar Técnico, es decir, si el salario lo solventaría el presupuesto dado al Pentapichichi o sería extra, situación en lo que no estuvo de acuerdo la directiva celeste.