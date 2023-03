Iván Morales confiesa estuvo por salir de Cruz Azul y no se le han dado las cosas

“Este año no se ha dado la oportunidad de demostrar lo que soy, y espero demostrarle lo que viene. Obviamente una ansiedad de no competir, uno como delantero quiere que vaya dentro, estoy trabajando mentalmente y cuando me toque aprovechar la oportunidad, espero que los minutos, la pelota entre y que ya no pare, que sea una costumbre”, indicó Iván Morales de cara al juego en el Azteca ante Atlético de San Luis.